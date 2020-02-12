В Красноуральске горел частный жилой дом

09:09 | 13.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Красноуральске ночью горел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:15 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил надворные постройки, кровлю и перекрытия частного жилого дома. На вызов выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия были завершены в 04:25 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»