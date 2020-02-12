 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

22:12 | 12.02.2020

Фото: m.fc-anji.ru

«Урал» обыграл «Текстильщик» в рамках второго зимнего сбора на Кипре

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Текстильщик» в рамках товарищеского матча на сборах на Кипре.

Единственный мяч был забит в конце игры нападающим Андреем Панюковым. Игра завершилась со счетом 1:0.

Добавим, что «Урал» завершит второй сбор 13 февраля. Последний сбор на Кипре для екатеринбургской команды начнется 17 февраля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
12.02.2020

22:12 | 12.02.2020
«Урал» обыграл «Текстильщик» в рамках второго зимнего сбора на Кипре

21:17 | 12.02.2020
Оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге определил 12 претендентов на звание талисмана

20:35 | 12.02.2020
В Свердловской области почти 45 тысяч девятиклассников сдают итоговое собеседование по русскому языку

20:00 | 12.02.2020
В центре Екатеринбурга уральцы катались на бублике, прицепившись к каршеринговому автомобилю

19:39 | 12.02.2020
Екатеринбургские спасатели провели соревнования по лыжным гонкам

19:16 | 12.02.2020
В Екатеринбурге пройдет V Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов»

18:40 | 12.02.2020
В свердловском правительстве прокомментировали ситуацию на Среднеуральской птицефабрике

18:33 | 12.02.2020
В екатеринбургской мэрии обсудили, как помочь проблемным предприятиям

18:13 | 12.02.2020
Пермской УК «Опора» не разрешили управлять жилым домом

18:04 | 12.02.2020
В Нижнем Тагиле свердловчанка перевела мошенникам более 70 тысяч рублей

17:57 | 12.02.2020
С начала этого года 100 тысяч прикамцев освобождены от платы за вывоз мусора

17:50 | 12.02.2020
На трассе Екатеринбург – Пермь в результате столкновения двух «Газелей» погиб человек

17:50 | 12.02.2020
День донора «на выезде» пройдет в Кировском районе Перми

17:45 | 12.02.2020
В этом году 2 тысячи семей Прикамья смогут увеличить доходы благодаря соцконтрактам

17:33 | 12.02.2020
Депутат Госдумы обратился к силовикам с просьбой найти управу на Среднеуральскую птицефабрику

17:19 | 12.02.2020
В Свердловской области внедряют методику лечения зависимости без медикаментов

16:54 | 12.02.2020
Обновление общественного транспорта в Перми будет идти быстрее, чем планировалось

16:48 | 12.02.2020
В екатеринбургском магазине изъяли 56 килограмм безакцизного кальянного табака

16:21 | 12.02.2020
В Первоуральске зафиксировали выброс вредных веществ

комментариев: 1

16:20 | 12.02.2020
Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей Пермского края

16:14 | 12.02.2020
Жители Еткульского района встретились с депутатом Госдумы

15:56 | 12.02.2020
На свердловской трассе автоинспекторы вытащили из сугроба автомобиль молодой мамы

15:35 | 12.02.2020
Житель Алапаевска убил свою мать, находившуюся в беспомощном состоянии

15:12 | 12.02.2020
В Екатеринбурге на двух улицах могут выделить полосы для общественного транспорта

14:51 | 12.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения в компании, из-за условий которой взбунтовались водители «скорых»

комментариев: 1

14:30 | 12.02.2020
Школы и детские сады уральской столицы могут закрыть из-за вспышки ОРВИ

14:11 | 12.02.2020
В Свердловской области отметят 100-летие образования Республики Татарстан

14:00 | 12.02.2020
В Перми начинают демонтировать новогоднюю иллюминацию

13:40 | 12.02.2020
В столице Урала вновь пройдёт онкосубботник

13:24 | 12.02.2020
В ближайшие дни на Среднем Урале погода останется стабильно тёплой

13:08 | 12.02.2020
Верхнепышминский суд закрыл птицефабрику «Среднеуральскую»

13:00 | 12.02.2020
В Екатеринбурге возле онкодиспансера обнаружили тело мужчины

12:57 | 12.02.2020
Пермяков приглашают заняться скандинавской ходьбой

12:48 | 12.02.2020
В рамках промкооперации 20 компаний начнут сотрудничать с крупнейшим в Прикамье производителем цемента

12:43 | 12.02.2020
Реконструкция дороги «Григорьевское – Постаноги» в Прикамье начнется в этом году

12:38 | 12.02.2020
Прокуратура взяла на особый контроль расследование дел по свалке на Уралмаше





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 