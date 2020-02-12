«Урал» обыграл «Текстильщик» в рамках второго зимнего сбора на Кипре

22:12 | 12.02.2020

Фото: m.fc-anji.ru

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Текстильщик» в рамках товарищеского матча на сборах на Кипре.



Единственный мяч был забит в конце игры нападающим Андреем Панюковым. Игра завершилась со счетом 1:0.



Добавим, что «Урал» завершит второй сбор 13 февраля. Последний сбор на Кипре для екатеринбургской команды начнется 17 февраля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»