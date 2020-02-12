Новости дня
22:12 | 12.02.2020
Фото: m.fc-anji.ru
«Урал» обыграл «Текстильщик» в рамках второго зимнего сбора на Кипре
Единственный мяч был забит в конце игры нападающим Андреем Панюковым. Игра завершилась со счетом 1:0.
Добавим, что «Урал» завершит второй сбор 13 февраля. Последний сбор на Кипре для екатеринбургской команды начнется 17 февраля.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
12.02.2020
22:12 | 12.02.2020
«Урал» обыграл «Текстильщик» в рамках второго зимнего сбора на Кипре
21:17 | 12.02.2020
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