В центре Екатеринбурга уральцы катались на бублике, прицепившись к каршеринговому автомобилю

20:00 | 12.02.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге сегодня по проспекту Ленина несколько молодых людей решили покататься на бублике и снегокате, прицепившись к автомобилю «Делимобиль». Как сообщили в ГИБДД, за такое развлечение уральцам может грозить штраф в размере одной тысячи рублей.



Как передает портал Е1, парней, катавшихся на бублике, снимал ещё один пассажир, который ехал в открытом багажнике.



По мнению сотрудников Госавтоинспекции, такие действия являются недопустимыми как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»