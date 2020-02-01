Жители Екатеринбурга чаще всего обращаются в прокуратуру с жалобами на коммунальщиков

12:35 | 12.02.2020

В 2019 году в прокуратуру Екатеринбурга обратилось с заявлениями почти 10 тысяч граждан. По словам прокурора города Светланы Кузнецовой, большинство обращений касались сферы ЖКХ и записи детей в первые классы.



Всего за 2019 год прокуратурой выявлено 17 тысяч нарушений законодательства, направлено в суд около 4 тысяч исковых заявлений.



«Цифра достаточно серьёзная», - добавила Светлана Кузнецова.



В текущем году одними из приоритетных направлений работы прокуратуры будет контроль за реализацией национальных проектов, в сфере ЖКХ, нарушений трудовых прав граждан и противодействия коррупции.

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