В Екатеринбурге запустят аэроэкспресс от Кольцово до станции метро «Ботаническая»

12:18 | 12.02.2020

Мэрия Екатеринбурга и представители аэропорта Кольцово работают над созданием автобусного маршрута-экспресса повышенной комфортности.



Аэроэкспресс будет курсировать с интервалом в 15 минут от Кольцово до метро «Ботаническая». Возможно будет введена остановка у МВЦ «ЭКСПО».



По некоторым данным, использовать будут экскурсионные автобусы, что подразумевает и соответствующую стоимость билетов: тариф на поездки будет дороже, чем на обычный общественный транспорт уральской столицы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»