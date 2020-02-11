Во всём Пионерском посёлке Екатеринбурга отключили электричество

10:09 | 12.02.2020

Фото: Виталий Невар

Сегодня утром в Пионерском посёлке Екатеринбурга отключили электричество. Сейчас там не только нет света в домах и квартирах, но и не работают даже светофоры.



В управляющей компании «Жилстандарт» сообщили, что отключение электричества произошло из-за аварии на высоковольтной линии.



По словам представителей УК, работы по устранению аварии займут примерно два часа, после чего свет в районе снова появится.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»