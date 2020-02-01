В столице Урала объявили сбор денежных средств и помощи для жителей Гуанчжоу

14:57 | 11.02.2020

Фото: Фёдор Серков

В Екатеринбурге городская администрация, Российский Красный крест и «Сима-ленд» объявили сбор денежных средств и гуманитарной помощи для жителей китайского города Гуанчжоу.



На прошлой неделе 10 тысяч работников «Сима-ленд» уже отправили в Китай более двух миллионов медицинских масок.



«Необходимо понимать, что эпидемию проще купировать в территории, чтобы китайские друзья справились с нею на месте. Мы просим присоединиться к акции всех неравнодушных жителей уральской столицы. », – отметили представители мэрии.



Сообщается, что организованная мэрией Екатеринбурга, Российским Красным Крестом и компанией «Сима-ленд» акция по сбору гуманитарной помощи и денежных средств продлится неделю. Реквизиты и адрес свердловского «Красного Креста», куда можно переводить денежные средства и привозить гуманитарные посылки:



Юридический адрес: 620078, РФ, Екатеринбург, улица Коминтерна, 16, офис 718.

Адрес для корреспонденции: 620078, Екатеринбург, а/я 138

ИНН 6660040963

КПП 666001001

ОГРН 1036605619390

р/с 40703810716540004403

к/с 30101810500000000674

в Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург

БИК 046577674



Все дополнительные сведения можно получить по телефону: 8 (343) 379-42-17.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»