В Свердловской области осужден мужчина, убивший мать из-за ошибочных подозрений в краже денег

14:04 | 11.02.2020

Фото: yandex.ru

В Белоярском районе житель Арамиля признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он убил мать, которую ошибочно заподозрил в краже денег из кошелька.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, инцидент произошел 6 августа 2019 года. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, гостил у своей 62-летней матери. Когда он решил, что женщина похитила у него из кошелька деньги, начал избивать ее руками и ногами.



Поняв, что маме стало нехорошо, преступник вызвал для нее «скорую помощь». На вопрос медиков, мужчина сказал, что пострадавшая ударилась о порог двери. При доставлении в больницу женщина скончалась.



В ходе следствия СКР добыл веские доказательства, что подсудимый совершил преступление на почве внезапно возникшей к матери личной неприязни из-за якобы похищенных ею денег. В действительности же выяснилось, что деньги из кошелька подсудимого взял другой его родственник.



Суд назначил злоумышленнику 7 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»