В Екатеринбурге из больницы выписали новорожденную с осколком катетера в области легкого

13:35 | 11.02.2020

Фото: newdaynews.ru

Из Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге выписали новорожденную девочку с осколком катетера в области легкого.



В медучреждении сообщают, что ребенок родился в середине января в нижнетагильском перинатальном центре. Однако в день рождения во время взятия у новорожденной крови от пластикового катетера откололся кусок. Сначала он локализовался в сердце, потом – в районе легкого. Девочку пришлось госпитализировать в областную больницу в Екатеринбурге.



Чтобы извлечь инородное тело, нужна операция, для которой у девочки должно быть достаточно сил. Пока неизвестно, сколько времени на это потребуется и где будет проведено хирургическое вмешательство. Сейчас маму с ребенком отпустили домой, девочка будет находиться под наблюдением по месту жительства, уточнили в медучреждении.



Добавим, что прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила, полиция и минздрав проводят проверки по факту случившегося в перинатальном центре города.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»