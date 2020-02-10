В Екатеринбурге утром горела квартира в многоэтажном жилом доме

09:14 | 11.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге горела квартира, расположенная на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, на улице Камчатской. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 06:00 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 15 спасателей на пяти спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 07:14 по местному времени. О пострадавших не сообщает, причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»