Екатеринбурженка выиграла первенство России по легкой атлетике

20:29 | 10.02.2020

Фото: участники первенства

Воспитанница екатеринбургской спортивной школы «Юность» Мария Голубева выиграла первенство России по легкой атлетике среди юниоров 2001-2002 годов рождения в Волгограде, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



Девушка смогла стать лучшей в эстафете 4х400 метров.



Всего в соревнованиях принимали участие более 500 легкоатлетов и боролись за медали главного старта в своей возрастной категории.





Добавим, что перед началом стартов спортсменов приветствовал олимпийский чемпион, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. По его словам, соревнования сохраняют прекрасные спортивные традиции и являются хорошим стартом для атлетов высочайшего класса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»