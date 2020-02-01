В Верхней Салде свердловчанин украл у женщины сумку из-за нехватки денег на проезд

19:40 | 10.02.2020

Фото: 4esnok.by

Полицейские Верхней Салды раскрыли грабеж, совершенный жителем Нижнего Тагила. Как сообщили в МО МВД России «Верхнесалдинский», свердловчанин украл у женщины сумку, так как у него не было денег на проезд домой.



Инцидент произошел 5 февраля на улице Парковой. Мужчина подошел к улице свердловчанке и стал выхватывать вещи, а когда она стала сопротивляться, повалил на снег, ударил и забрал её сумку.



Сотрудники МВД сумели отыскать злоумышленника в течение получаса. Выяснилось, что 23-летний мужчина ранее был неоднократно судим за кражи. В этот раз свердловчанин приехал из Нижнего Тагила в Салду к другу, но встретиться с ним не получилось, из-за того, что он попал в полицию. Мужчине срочно потребовались деньги на проезд до дома, и он решил добыть их незаконным путем.



В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»