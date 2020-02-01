Екатеринбургская Епархия отметит свое 135-летие

18:21 | 10.02.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Завтра, 11 февраля, в день Собора Екатеринбургских святых и день 135-летия образования Екатеринбургской епархии в Храме на Крови пройдет праздничная архиерейская Божественная литургия, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Как рассказали в пресс-службе Епархии, начало богослужения будет в 9:00. Вечером того же дня, в 18:00, прихожане смогут посетить встречу с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Димитрием Смирновым. Мероприятие пройдет в духовно-просветительском центре Епархии.



Стоит отметить, что сегодня 10 февраля, в Храме на Крови прошло принесение чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» из Свято-Троицкого Всецарицынского мужского монастыря села Тарасково.



Напомним, Екатеринбургскую епархию основали 11 февраля 1885 года. С 2010 года в этот день в России празднуют Собор Екатеринбургских Святых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»