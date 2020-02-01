В Качканаре прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам предприятия

16:55 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

В Качканаре прокуратура добилась закрытия долга предприятия ОАО «Металлист» перед сотрудниками. Почти 300 работников не получили предновогоднюю зарплату.



Прокуратура Качканара выявила нарушение трудового законодательства в деятельности ОАО «Металлист». Так, почти 50% сотрудников предприятия не получили заработную плату за вторую половину декабря 2019 года. В прокуратуре города было проведено заслушивание гендиректора компании о мерах по погашению задолженности, а также вынесено представление с требованием об устранении правонарушения на предприятии.



Благодаря вмешательству прокуратуры, «Металлист» выплатил долг работникам в размере свыше 6,4 миллионов рублей за два дня. Задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»