Нового генконсула Китая в Екатеринбурге отправили на карантин

14:29 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

Как сообщает ТАСС, новый генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь находится на карантине в своей резиденции.



Как отметил представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, это обязательная процедура для всех прибывших из Китая, где распространяется коронавирус, без исключения.



Харлов сообщил, что некоторые мероприятия свернулись и пока вновь назначенный генконсул КНР к своим обязанностям не приступал – с конца прошлой недели он пребывает в своей резиденции на двухнедельном карантине. В Екатеринбург Цуй Шаочунь прибыл из Пекина через Москву.



Напомним, коронавирус признан ВОЗом чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему моменту заболевание выявлено в 24 странах, в том числе, в России. По последним данным, число заразившихся превышает 40 тысяч человек, число погибших – более 900 человек. Выздоровели две тысячи человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»