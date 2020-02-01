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14:12 | 10.02.2020
Фото: Прокуратура Свердловской области
В столице Урала осужден врач, пытавшийся взорвать свою девушку
Прокуратура Свердловской области сообщает, что в период с сентября по октябрь 2018 года Мурашов предложил приятелю убить свою сожительницу, с коей состоял в отношениях. Он добыл деньги и совместно с товарищем изготовил взрывное устройство. В середине октября взрывчатка была установлена около подъезда дома на улице Чкалова. Однако вместо потенциальной жертвы самодельную бомбу обнаружила сотрудница ЖЭУ, став непредвиденной жертвой преступления.
Суд вынес Дмитрию Мурашову наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Что касается подельника осужденного, дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его невменяемостью.
«Предполагаемым организатором преступления оказался врач-стоматолог 1991 года рождения, а исполнителем - ранее не судимый местный житель 1990 года рождения. В середине сентября 2018 года дантист обратился к своему знакомому с просьбой вернуть 100 тыс. руб., которые последний ранее занимал на покупку автомобиля. Однако работник коммерческого предприятия на тот момент не имел денежных средств. Тогда стоматолог предложил приятелю в счет долга применить специальное устройство, когда мимо будет проходить его сожительница.
Недолго думая, эту криминальную идею подельники решили воплотить в реальность. Дальнейшие действия согласовывались по телефону. Все шло по заранее придуманному плану, пока в поле зрения не попала сотрудница ЖЭУ, которая, приняв пакет за хлам, взяла его и хотела выбросить. Тогда организатор дал указание исполнителю нажать кнопку соответствующего прибора, чтобы, таким образом, уничтожить главную улику, случайно подобранную посторонним человеком. К счастью, женщина, в чьих руках сработал опасный предмет, чудом осталась жива. Она получила ожоги 1-2 степени правой руки, правого бедра и обеих голеней.
Во время допроса дантист покаялся в грешном поступке, а мотивом гнусного покушения назвал возникшие разногласия в отношениях со своей спутницей жизни. Задержанных представителями МВД и ФСБ пироманов поместили под стражу, где они, вероятнее всего, будут находиться до приговора суда. Свободного времени теперь у "джентльменов удачи" более чем предостаточно, есть когда поразмышлять над тем, почему нельзя было мирным путем попытаться решить проблемные вопросы семейных конфликтов, не доводя ситуацию до тюремных нар», - комментировал ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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