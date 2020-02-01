В Екатеринбурге выросло число автосервисов

13:08 | 10.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

Согласно недавним подсчетам, выяснилось, что количество действующих автосервисов в столице Урала выросло до 825.



Пресс-служба горадминистрации Екатеринбурга отмечает, что число предприятий, занимающихся ремонтом автомобилей выросло на 40 по сравнению с прошлым 2019 годом.



Отметим, что в городе также выросло количество автосалонов и мотоцентров, а также точек общественного питания.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»