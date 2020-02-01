Новости дня
12:09 | 10.02.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
Технический университет УГМК стал частью международной «Открытой лаборатории»
Завлабом ТУ УГМК выступила заместитель начальника управления охраны окружающей среды АО «Уралэлектромедь», один из лучших преподавателей Технического университета УГМК Елена Авраамова.
Детскую группу (7-12 лет) сопровождала ведущий специалист Научно-исследовательского центра ТУ УГМК Зинаида Лебедь. После того как ребята ответили на вопросы викторины, она показала им серию научных опытов и провела экскурсию по аналитическим лабораториям частного инженерного вуза.
Проверка уровня передовых естественно-научных знаний заняла около двух часов. Из них ровно полчаса отводилось на ответы викторины, остальное время ушло на разбор правильных вариантов и награждение победителей. Елена Авраамова провела подробный разбор каждого вопроса, сделала необходимые пояснения, сопроводила самопроверку работ интересными и точными научными комментариями. В результате акция стала по-настоящему просветительской: взрослые и дети узнали много нового о свежих научных открытиях, а в некоторых случаях вспомнили подзабытые уже знания из школьной программы по физике, химии, биологии, астрономии.
Как считает основатель акции, учредитель АНО «Лаборатория просветительских проектов» Роман Авдеев, «Открытая лабораторная» не только поддерживает интерес детей, подростков и взрослых к получению новых знаний, но и показывает передовой край науки через вопросы и задания от именитых ученых нашей страны».
По словам «завлаба» Елены Авраамовой, вопросы «Лабы-2020» нельзя назвать простыми, некоторые были откровенно трудными, рассчитанными скорее на специалистов. Но участники акции проявили неподдельный интерес к новым знаниям, их любопытство, тяга к пониманию смысла и результатов работы ученых оставили самое приятное впечатление. Отметим, что у взрослых самые большие сложности вызвали вопросы по генетике от Михаила Гельфанда. Один из правильных ответов, к примеру, звучал так: «Мы пока не знаем ответа». (Вопрос был о том, чего больше у человека – генов или белков). В детской лабораторной наибольшие трудности возникли при ответе на вопрос, какую первую помощь нужно оказать при ожоге крапивой. Наиболее популярные варианты с чистой водой и подорожником оказались неверными. А вот правильный ответ – смазать содой с водой – дал только один ребенок.
По итогам «Лабы-2020» в ТУ УГМК первое место (18 правильных ответов из 26-ти) заняла Катарина Гусева из городского Центра дополнительного образования. Второе место (17) у студента ТУ УГМК Дмитрия Мананкова, сотрудника АО «Уралэлектромедь» Максима Бондаренко и студентки ТУ УГМК Ксении Романенко. Третье место (16 правильных ответов) занял Сергей Слободчиков из АО «Уралэлектромедь». Все победители получили от инициаторов акции только что вышедшие из типографии свежие научно-популярные книги и памятные сувениры от Технического университета УГМК.
Для любителей технической науки и ценителей современного инженерного образования намечена новая дата встречи под стеклянным куполом ТУ УГМК: 29 февраля в вузе состоится День открытых дверей. А 4 апреля университет приглашает всех желающих принять участие в федеральной акции «Тотальный диктант».
© «Вечерние ведомости»
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