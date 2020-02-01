Банду мигрантов осудили в Екатеринбурге за кражу товаров из супермаркетов

12:04 | 10.02.2020

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех граждан Республики Таджикистан – 32-летнего организатора группы Парвиза Халифаева, а также его соучастников Шодмона Сидикова, Шоголиба Хомитова, Хурсанмурода Сидикзода, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в период с июня по октябрь 2018 года подсудимые, действуя в составе организованной группы, возглавляемой Парвизом Халифаевым, тайно похищали товар из магазинов розничных сетей «Монетка», «Пятерочка» и «Дикси». Свои лица от камер наблюдения они скрывали бейсболками, похищенный товар складывали в спортивную сумку и рюкзаки, после чего выходили из магазина.



Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга, с учетом позиции государственного обвинения признал всех подсудимых виновными и назначил Парвизу Халифаеву наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в сумме 100 тыс. рублей, Шодмону Сидикову в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом в сумме 40 тыс. рублей, Шоголибу Хомитову в виде 6 лет 6 месяцев 20 дней лишения свободы, со штрафом в сумме 40 тыс. рублей, Хурсанмуроду Сидикзода в виде 6 лет лишения свободы, со штрафом в сумме 30 тыс. рублей.

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