В Свердловской области сгорел еще один частный дом

10:07 | 10.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью сгорел частный жилой дом в деревне Фирули, что в Таборинском муниципальном районе области. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:10 по местному времени. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что огонь повредил кровлю, стены и домашнее имущество хозяев дома. На вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:20 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»