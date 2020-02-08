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10:07 | 10.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области сгорел еще один частный дом

Сегодня ночью сгорел частный жилой дом в деревне Фирули, что в Таборинском муниципальном районе области. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:10 по местному времени. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что огонь повредил кровлю, стены и домашнее имущество хозяев дома. На вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах.

Все работы на месте происшествия завершились в 04:20 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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