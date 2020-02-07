На модернизацию больницы в Богнановиче выделят 216 млн из областного бюджета

18:20 | 9.02.2020

Фото: информационный сетевой ресурс МЗ СО

На модернизацию и поступательное развитие центральной районной больницы в Богдановиче до 2024 года медицинскому учреждению выделят из областного бюджета 216 миллионов рублей. Кроме того, ещё 176 миллионов направят из федерального бюджета.



В текущем году в первую очередь пройдёт ремонт реанимационного и инфекционного отделений больницы – на эти цели уже выделены дополнительные средства. Кроме того, запланирован ремонт взрослой поликлиники.



План развития больницы был сформирован два года назад. В 2018-2019 году полностью обновили и оснастили современной аппаратурой оперблок, приобрели новое рентгеноборудование, подготовили помещение и приобрели цифровой маммограф. Всего потратили 150 миллионов рублей.



Сейчас в медучреждении идёт капитальный ремонт хирургического отделения, приёмного покоя и экспресс-лаборатории.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»