15:24 | 8.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём, 8 февраля, в одном из цехов «Уралмашзавода» произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:49.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошёл из-за возгорания охлаждающего масла в ванне. Общая площадь пожара составила 10 кв.м. Его удалось потушить при помощи автоматических пенных установок ещё до прибытия пожарных.



На место происшествия выезжали 7 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава МЧС. «Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Инцидент на работу предприятия не повлиял», – говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»