Бюджет Свердловской области должен увеличиться вдвое к 2030 году

14:13 | 8.02.2020

Фото: РИА "ФедералПресс"

Правительство Свердловской области скорректировало бюджетный прогноз региона на период до 2030 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.



В документе указано, что в 2020 году объем доходов консолидированного бюджета должен составить 333,1 млрд рублей, в 2025 году — 459,2 млрд рублей, а в 2030 году достигнуть 656,9 млрд рублей.



Больше всего денег в 2020 году планируют потратить на образование и реализацию молодежной политики, социальную поддержку населения и здравоохранение. На это выделили 67,7 миллиарда, 51,6 миллиарда и 48,2 миллиарда рублей соответственно.



По этому прогнозу уже в 2022 году свердловский бюджет должен стать профицитным. В 2022 году доходы превысят расходы на 4,3 миллиарда рублей. К 2030 году эту цифру планируют увеличить до 7,8 миллиарда рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»