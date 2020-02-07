На улицах Екатеринбурга образовались сильные заторы

18:18 | 7.02.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В Екатеринбурге образовались сильные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Пробки можно наблюдать на проспектах Космонавтов, Ленина, улицах 8 Марта, Малышева, Куйбышева, Фурманова, Московской, Карла Либкнехта, Восточной, Мамина Сибиряка и других.



Ситуация осложняется многочисленными ДТП. Аварии зафиксированы на перекрестках улиц Восточной и Малышева, Восточной и Куйбышева, Челюскинцев и Гражданской, на улице Токарей рядом с пересечением с Нагорной и на улице Бебеля рядом с пересечением с Черепанова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»