Вице-мэр Екатеринбурга и пресс-секретарь Екатеринбургской епархии получили награды от президента

19:55 | 6.02.2020

Фото: infox.ru

Президент РФ Владимир Путин вручил почетные грамоты заместителю главы Екатеринбурга Екатерине Куземке и руководителю пресс-службы Екатеринбургской епархии РПЦ Анжеле Матросовой (Тамбовой) «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».



Соответствующая документация была опубликована на портале правовой информации.



Согласно указу президента, те кто получил грамоту будут иметь определенные привилегии. В их число входят предоставление ежегодного основного отпуска в любое время года без учета графика, ремонт и изготовление зубных протезов сотрудниками муниципальных и государственных стоматологических клиник при условии оплаты материалов, скидка на коммунальные услуги в размере 50%, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также освобождение от транспортного, земельного налога и налога на собственность.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»