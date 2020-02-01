Екатеринбургские ученики расскажут о школьном питании в интернет-анкетах

19:25 | 6.02.2020

Фото: vademec.ru

В школах Екатеринбурга запускают проект «Привлекательное и здоровое питание». Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, дети, родители, педагоги, медработники и директора общеобразовательных учреждений будут отвечать на вопросы о школьном питании в анкетах на гугл-платформе.



В анкеты будут включены вопросы об охвате школьников горячим питанием, удовлетворенностью его качеством, поведенческих привычках в питании и уровне знаний учащихся о правильном питании.



Отмечается, что анкетирование позволит специалистам выявить отношение респондентов к школьному питанию и предоставит ученикам возможность высказать свои пожелания и предложения о том, как улучшить школьное питание. Проект завершится 29 февраля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»