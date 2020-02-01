Свыше 700 спортсменов приняли участие на соревнованиях «Лед надежды нашей» в Екатеринбурге

18:39 | 6.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На состязаниях «Лед надежды нашей» в Екатеринбурге приняли участие свыше 700 спортсменов, об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Школьники и студенты соревновались в преодолении дистанций на 50 и 100 метров. Кроме того, на коньки встали и ветераны, в число которых вошли Олимпийские чемпионы. Состязания проходили на площадке стадиона «Юность».



Отметим, что «Лед надежды нашей» являются массовыми соревнованиями с многолетней историей. Главной целью турнира на сегодняшний день является поиск юных талантов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»