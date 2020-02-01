На Среднем Урале взлетел уровень заболеваемости ОРВИ

15:14 | 6.02.2020

Фото: yandex.ru/images

В Свердловской области за три дня зарегистрировано 26 815 случаев заболевания ОРВИ, что выше аналогичного периода прошлой недели на 31%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



В столице Урала за те же три дня зафиксировали 11 726 случаев заболевания ОРВИ. Данный показатель оказался выше прошлой недели на 24 %. Кроме того, в области с 3 по 5 февраля зарегистрировано 565 случаев с предварительным диагнозом пневмония.



Добавим, что на сегодня проведено обследование 19 вернувшихся из Китая граждан, у которых в течение двух недель после приезда появились симптомы болезни. На данный момент результаты исследований – отрицательные.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»