Фельдшер из Нижнего Тагила пойдет под суд за взятку и служебный подлог

12:16 | 6.02.2020

Фото: lor-blizko.ru

В Нижнем Тагиле осудят местного фельдшера за подделку больничных листов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с мая 2017 года по июнь 2018 фельдшер городской больницы №1 оформлял местной жительнице больничный лист. За оказанную услугу женщина платила три тысячи рублей. В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что данное уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила.



Теперь за взятку и служебный подлог фельдшер может получить до двух лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»