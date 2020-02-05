В Кировграде будут по-новому добывать медь из кирпичей

В Кировграде на обогатительной фабрике филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь», входящем в металлургический комплекс УГМК, установили новую отсадочную машину, которая будет извлекать металлы из огнеупорной массы футеровок печей (выломок), а проще говоря, из бывшего в употреблении футеровочного кирпича используемого в плавильных печах. Новый агрегат отечественного производства мощнее существующего аналога на 20%.Ежегодно в АО «Уралэлектромедь» образуется около 5200 тонн отработанного футеровочного кирпича после демонтажа огнеупорной кладки при капитальном ремонте плавильных печей, и весь этот кирпич содержит в себе медь. Отсадочная машина позволяет извлекать полезные компоненты гравитационным способом: внутри агрегата происходит разделение фракций по плотности и крупности. Тяжелая медь – оседает, а легкая фракция – кирпич, точнее то, что от него осталось – поднимается вверх.«Первые испытания машины успешно проведены. Агрегат увеличил месячную норму переработки выломок на 10%, а также повысил качество гравитационного концентрата. В месяц планируется перерабатывать порядка 500 тонн сырья», – отмечает начальник обогатительной фабрики филиала Олег Поляков.Работы по монтажу отсадочной машины велись в течение месяца. Потребовалось заменить и усилить опоры металлоконструкций. В гравитационном комплексе взамен изношенных обезвоживающих бункеров для концентрата установили новые. В апреле 2020 года планируется заменить конвейер машины, который осуществляет отгрузку гравитационного концентрата.