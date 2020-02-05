Сотрудники ДПС в Екатеринбурге отказались выезжать на место происшествия

11:08 | 6.02.2020

Фото: e1.ru

Накануне вечером на Уралмаше столкнулись два Chevrolet – Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo. Водители уверены, что причиной аварии стала наледь на дороге.



Chevrolet Cruze выезжал со Стахановской на Победы и из-за наледи забуксовал. После его выбросило на проезжающий Chevrolet Aveo. В итоге один из Chevrolet угодил в забор. При этом сотрудники ДПС отказались фиксировать происшествие.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что пострадавших в произошедшем инциденте нет. Если столкновение произошло из-за неудовлетворительных дорожных условий, то инспектор выедет и зафиксирует их. А информацию о наледи уже передали для устранения, вскоре наледь должны засыпать.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»