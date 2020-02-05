В столице Урала реконструируют развязку у «Калины»

10:54 | 6.02.2020

Фото: yandex.ru

Уже во втором полугодии 2020 года стартует реконструкция одной из самой загруженной развязки в Екатеринбурге – у здания бывшего концерна «Калина».



Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин отметил, что сейчас проходит корректировка госпрограммы, за которую отвечает минтранс, однако уже есть уверенность, что ремонтные работы на развязке начнутся во втором полугодии. «Срок работ зависит от наличия средств. Появятся деньги в полном объеме — сделаем быстрее. Главное — делать, надо заниматься подготовительными работами, перенос всех сетей — достаточно серьезный вопрос», – говорит Бирюлин. В проект реконструкции, по его словам, включат пункт об организации движения, чтобы транспорт в этом районе не застыл в пробках во время ремонта.



Ожидается, что ремонт займет пять лет и на работы будет выделено порядка семи миллиардов рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»