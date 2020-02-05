 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:35 | 6.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге горело оборудование на стройплощадке

Сегодня ночью в Екатеринбурге горел растворонасос на стройплощадке, что на Евгения Савкова. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Диспетчеры зафиксировали вызов в 00:38 по местному времени. Пресс-служба ГУ МЧС России отмечает, что на место происшествия выехали восемь спасателей, две единицы техники.

Пожар был потушен в считанные минуты. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:34 | 6.02.2020
В Перми в Черняевском лесу пройдет экологический забег для школьников

12:25 | 6.02.2020
Скандальный свердловский застройщик Владимир Михеев решил объявить себя банкротом

12:24 | 6.02.2020
Минздрав и УФАС возьмут под контроль цены на маски и противовирусные препараты в аптеках Прикамья

12:23 | 6.02.2020
Новый гибрид томата выращивают в тепличном комплексе УГМК-Агро

12:16 | 6.02.2020
Фельдшер из Нижнего Тагила пойдет под суд за взятку и служебный подлог

12:04 | 6.02.2020
В Кировграде будут по-новому добывать медь из кирпичей

11:56 | 6.02.2020
В Екатеринбурге появились три новые улицы

11:43 | 6.02.2020
Губернатор Свердловской области отправляется на встречу с президентом страны

11:28 | 6.02.2020
Более полумиллиарда рублей, из выделенных субсидий на школы Урала, остались неосвоенными

11:08 | 6.02.2020
Сотрудники ДПС в Екатеринбурге отказались выезжать на место происшествия

10:54 | 6.02.2020
В столице Урала реконструируют развязку у «Калины»

10:35 | 6.02.2020
В Екатеринбурге горело оборудование на стройплощадке

10:20 | 6.02.2020
В образовательных учреждениях Перми объявлен карантин из-за гриппа и ОРВИ

10:10 | 6.02.2020
Гололед в Екатеринбурге стал причиной столкновения общественного транспорта

09:52 | 6.02.2020
На «Лыжню России» в Нижнем Тагиле уже заявились 7,5 тысяч человек

09:32 | 6.02.2020
Утро в Екатеринбурге началось с семибалльных пробок

09:10 | 6.02.2020
В Краснотурьинске сгорел частный жилой дом

07:25 | 6.02.2020
Пайщики ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге начали получать ключи от квартир

05.02.2020

21:07 | 5.02.2020
Прокуратура выявила нарушения на рынке известного свердловского бизнесмена

20:16 | 5.02.2020
В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле

19:47 | 5.02.2020
В екатеринбургском сквере имени Попова вновь реконструируют фонтан

19:39 | 5.02.2020
В Свердловской области появится Единая социальная карта

19:13 | 5.02.2020
Власти Екатеринбурга планируют построить 16 новых школ до 2023 года

18:54 | 5.02.2020
Для карантинного центра в Тюмени срочно закупили более 60 видеокамер наблюдения

18:31 | 5.02.2020
В Свердловской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад

18:19 | 5.02.2020
В Екатеринбурге после снегопада образовались 8-балльные заторы

18:11 | 5.02.2020
Полиция забрала школьника из Екатеринбурга прямо во время уроков

18:00 | 5.02.2020
У депутата из Полевского, предложившей сдавать детей в интернат, арестовали внедорожник, земельный участок и спецтехнику

17:45 | 5.02.2020
На трассе Свердловской области произошли ДТП с участием двух фур и трех легковых машин

17:23 | 5.02.2020
В Алапаевске задержали уральцев, подозреваемых в нападении на инвалида

17:18 | 5.02.2020
Пермяки стали в 8,5 раза чаще оплачивать проезд транспортной картой

17:11 | 5.02.2020
В региональном чемпионате «Ворлдскиллс» Пермского края примут участие более 400 студентов

17:08 | 5.02.2020
Пермские математики создали модель «поведения» раковых опухолей

17:03 | 5.02.2020
Пермские школьники стали вице-чемпионами России по народным танцам

17:00 | 5.02.2020
В Нижнем Тагиле полицейские задержали закладчика наркотиков

16:48 | 5.02.2020
В восьми районах Прикамья введен карантин





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 