В Екатеринбурге горело оборудование на стройплощадке

10:35 | 6.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге горел растворонасос на стройплощадке, что на Евгения Савкова. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 00:38 по местному времени. Пресс-служба ГУ МЧС России отмечает, что на место происшествия выехали восемь спасателей, две единицы техники.



Пожар был потушен в считанные минуты. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»