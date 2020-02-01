В Администрации Екатеринбурга открылась выставка в честь 75-летия Великой Победы

16:42 | 5.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В здании екатеринбургской Администрации открылась экспозиция, посвященная годовщине Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, цикл передвижных выставок был организован совместно с музеем ВДВ «Крылатая гвардия».



На первой выставке «Гений разведки» горожане смогут познакомиться с жизнью советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Кроме того, до конца февраля в здании появятся ещё две экспозиции: «10-й Уральско-Львовский танковый корпус» и «Подвигу солдатскому – подвиг трудовой. Урал в годы Великой Отечественной войны».



Екатеринбуржцы могут посетить выставки в фойе здания Администрации в рабочее время с понедельника по пятницу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»