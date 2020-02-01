Вынесен приговор екатеринбуржцу, у которого нашли в квартире около 5 килограмм наркотиков

16:31 | 5.02.2020

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего екатеринбуржца Александра Бабикова. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ организованной группой в особо крупном размере. Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2015 по 2019 годы Бабиков, являясь участником организованной преступной группы, работал в интернет-магазине, через который велось распространение наркотиков на территории Екатеринбурга и Свердловской области. В его задачи входила расфасовка партий наркотиков и их размещение в оборудованных тайниках для дальнейшего сбыта потребителям. Для этих целей участниками ОПГ использовалась съемная квартира в одном из домов по ул. Шейнкмана в Екатеринбурге.



Александр Бабиков был задержан на месте преступления на окраине Березовского вблизи Режевской трассы, когда намеревался забрать из тайника очередную оптовую партию наркотического средства массой более 1 кг. в целях дальнейшего распространения.



В ходе обыска в съемной квартире по ул. Шейнкмана в Екатеринбурге было обнаружено и изъято около 4 кг. наркотиков разных видов, в том числе, амфетамин, героин, гашиш, другие синтетические наркотики, которые он также успел частично разместить в 77 тайниках, которые оборудовал в подъездах многоквартирных домов в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга.

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