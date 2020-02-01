В Екатеринбурге руководство детского сада предложило родителям самим почистить крышу

В редакцию «Вечерних ведомостей» обратились родители, чьи дети ходят в екатеринбургский детский сад №454. Они жалуются на то, что в здании дошкольного учреждения протекает крыша. Руководство детсада в ответ на жалобы предложило родителям самим залезть на крышу и почистить ее.Как рассказал veved.ru отец девочки, которая сейчас находится в выпускной группе, крыша протекала еще в августе: «Директор хочет заставить родителей лезть на крышу и почистить ее. И это происходит уже не первый раз. Например, чтобы появилась горка, родители сами должны брать ведра и идти заливать ее. Или было такое, что привезут песок, выгрузят его в одну кучу, а родители должны насыпать его в ведра и растаскивать по группам». Кроме того, по словам нашего источника, в садике воняет сыростью.Сегодня, однако, обеспокоенным родителям сообщили, что уже завтра, 6 февраля, крыша над группой уже будет почищена.«Мы обратились к родителям, спросили, есть ли у кого-то возможность почистить крышу. С ними мы не договорились, потому что никто не захотел, поэтому мы договорились с другим сотрудником. Просто у нас раньше делал это дворник, сегодня он этого сделать не может, у него болит рука», – рассказала корреспонденту veved.ru заведующий детсада №454 Ольга Кутенко.