В Екатеринбурге пройдёт III Всероссийская лаборатория культурных проектов Culturalica

12:18 | 5.02.2020

Фото: culture.ru

6 и 7 февраля в Екатеринбурге на площадке Центра культуры «Урал» пройдёт III Всероссийская лаборатория культурных проектов Culturalica. Обсудить актуальные вопросы и принять участие в практических сессиях встретятся представители сферы культуры и бизнеса из 17 субъектов России, а также представители зарубежных стран.



В числе спикеров директор «лучшего здания мира» по версии World Architecture Festival – библиотечно-культурного комплекса LocHal в Тилбурге (Нидерланды) – Герман Хорст, директор Ассоциации музеев Амстердама SAM Foundation Бьорн Стенверс; советник Посольства Нидерландов по культуре и образованию Янет Веррейзер; генеральный директор медиапроекта «Большой музей» Дмитрий Гусев и другие.



6 февраля 2020 года, будут обсуждаться три важнейших блока вопросов: финансы и инвестиции, инфраструктура, партнёрство и спонсорство. 7 февраля предложит участникам выбор практических лабораторий и мастер-классов по интересам. Вместе с делегацией из Нидерландов и представителями библиотек Санкт-Петербурга можно будет принять участие в моделировании универсального общественного пространства.



Кроме того, инженер-строитель Айрат Багаутдинов представит для обсуждения уникальный авторский образовательный проект «Москва глазами инженера». Креативный директор Streetart, куратор и главный идеолог Международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA Евгений Фатеев предложит обсудить тему «Может ли патриотизм быть умным, красивым и актуальным?» Также в этот день пройдёт ряд лекций и мастер-классов о комьюнити-маркетинге, позиционировании проекта в информационной среде, продвижении аккаунта в сети «Инстаграм».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»