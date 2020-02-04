Новости дня
11:08 | 5.02.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
Уральский институт успешно прошел международный аудит системы менеджмента качества
В течение двух дней аудиторы международного органа по сертификации компании TÜV NORD CERT проверяли функционирование процессов СМК. Аудит охватил практически все структурные подразделения института.
На заключительном совещании аудиторы подтвердили соответствие СМК института данному стандарту, что является доказательством эффективного управления производственными процессами и весомым преимуществом в конкурентной среде. Также было отмечено постоянное развитие системы стратегического планирования, внедрения и совершенствования комплексной системы управления рисками.
– В ОАО «Уралмеханобр» систему менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта мы проверяем на протяжении 10 лет, – рассказал сеньор-аудитор компании TÜV NORD CERT Олег Потехин. – Можно с уверенностью сказать, что система в институте постоянно развивает¬ся и улучшается.
В ходе аудита также было предложено расширить область действия сертификата – проектирование химических предприятий и объектов гражданского строительства. Заявка на расширение области действия сертификата направлена в компанию TÜV NORD CERT.
Отметим, что система менеджмента качества в ОАО «Уралмеханобр» действует с января 2011 года.
© «Вечерние ведомости»
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