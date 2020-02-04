В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга дорожники саботируют указания главы по уборке снега

10:49 | 5.02.2020

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга райадминистрация столкнулась с саботажем руководящего звена дорожно-эксплуатационного управления, отвечающего за уборку снега. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, рассказывают сотрудники префектуры, в декабре прошлого года глава районного администрации Роман Кравченко уволил начальника ДЭУ Романа Мягкова.



«Пригласили опытного специалиста из другой управы, Дениса Крашенникова, там он возглавлял отдел благоустройства, зарекомендовал себя как грамотный управленец. Казалось, все должно быть нормально, но начались настоящие «чудеса». Во-первых, работники ДЭУ стали саботировать прямые распоряжения нового руководителя. Весь финансовый блок ДЭУ: замдиректора, главбух, два рядовых бухгалтера, главный экономист резко написали «по собственному желанию», хотя не было даже намека на то, что их там не хотят видеть. Затем их примеру последовал главный механик. Говоря проще, все «топ-менеджеры» навострили лыжи», – рассказал корреспонденту один из сотрудников районной администрации.



С чего вдруг люди, отвечающие за снабжение ДЭУ, в том числе, запчастями, расходными материалами, включая ГСМ, резко решили уйти – большой вопрос. Выяснилось, что иногда вместо 7 заявленных по бумагам машин, выходили две.



«Глава администрации дал команду ответственным из отдела благоустройства вести негласный контроль по ночам за процессом уборки. Оказалось, что постоять на одном месте несколько часов, сделать половину от запланированного – для уборщиков в порядке вещей. Сейчас Крашенников практически живет на работе. Ситуация начала исправляться», – продолжил собеседник.



Несмотря на предпринятые меры, и.о. главы Екатеринбурга Александр Ковальчик назвал Орджоникидзевский район в числе «отстающих» по уборке улично-дорожной сети от снега. Также в этот список попали Ленинский, Чкаловский и Октябрьский районы.



Очевидно, что в ближайшее время Орджоникидзевское ДЭУ ждет масштабный аудит. Если будут выявлены хищения, нарушения финансовой дисциплины, бывших руководителей ДЭУ от «уголовки» увольнение не спасет. При этом, Кравченко дал четкое указание не трогать «работяг», ведь они, скорее всего, выполняли указания своего прямого начальства. В любом случае, отдел благоустройства получил от главы нагоняй с формулировкой о том, что жители района уж точно такое отношение не заслужили, и неважно, откуда у него «ноги растут».

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