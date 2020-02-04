Екатеринбург посетит министр иностранных дел Италии

09:07 | 5.02.2020

Фото: Max Rossi / Reuters

7 июня столицу Урала в связи с открытием XI международной промышленной выставки ИННОПРОМ посетит министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.



О визите в интервью с «Российской газете» рассказал посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано.



Кроме того, посол отметил, что к открытию выставки приурочат Итальянскую неделю. С 6 июля на протяжении нескольких месяцев уральцы смогут посетить концерт филармонии и три выставки. Одна будет посвящена промышленному дизайну, вторая – крупной фигуре итальянской культуры, также откроется фотовыставка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»