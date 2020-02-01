В частном секторе Екатеринбурга обнаружили гранату

17:58 | 4.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В частном секторе Екатеринбурга на улице Баррикадной, 24 во время разборки старого деревянного дома обнаружили гранату. Ржавый боеприпас лежал в подполье под досками. На место найденного предмета выезжали отряд полиции и служба взрывобезопасности города «Урал-Вымпел».



Как рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, строение, о котором идет речь, было таким ветхим, что его было решено снести, а на освободившемся месте построить новое. Тогда никто не предполагал, что в ходе работы людям придется столкнуться с таким сюрпризом.



Полицейские и специалисты по взрывным устройствам предприняли комплекс необходимых мер реагирования. По словам полковника Горелых, находка оказалась неопасной, так как это была учебная граната. Ее изъяли и приобщили к материалам проверки, по итогам которой примут обоснованное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»