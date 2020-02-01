В Верхотурье двое злоумышленников изнасиловали и убили женщину, отказавшуюся дать им деньги на алкоголь

15:12 | 4.02.2020

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В Верхотурье двух мужчин осудили сразу по четырем статьям УК РФ: часть 2 статьи 105 (убийство), часть 4 статьи 162 (разбой), часть 2 статьи 131 (изнасилование) и часть 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщили в СКР по Свердловской области.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, 6 марта 2018 году подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру, где проживала знакомая одного из мужчин. Они потребовали у женщины денег выпивку, однако она им отказала. Тогда злоумышленники совершили в отношении неё преступления сексуального характера, а затем двумя ножами причинили потерпевшей телесные повреждения, от которых женщина погибла на месте происшествия.



Когда подсудимые убедились, что женщина мертва, они покинули квартире и скрывались на территории Верхотурского района до их задержания. Задержать злоумышленников удалось 11 марта 2018 года при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи в одной из квартир. Тогда выяснилось, что обнаруженный при осмотре места происшествия по факту кражи след обуви совпадает с тем отпечатком обуви, который был изъят при осмотре места убийства женщины. Сыщики определил круг возможных подозреваемых по факту кражи, вышли на след подсудимых и смогли изобличить их и в жестоком убийстве женщины.



Суд назначил подсудимому 1991 года рождения наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Его подельнику 1988 года рождения назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также постановлением суда решено было взыскать с осуждённых в общей сложности один миллион рублей в счёт возмещения родственникам убитой морального вреда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»