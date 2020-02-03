Новости дня
13:16 | 4.02.2020
К «Лыжне России» в Свердловской области все готово: организаторы ожидают до 15 тысяч участников
Как рассказал директор центрального старта лыжных гонок в Свердловской области Дмитрий Чукреев, массовый старт на полигоне «Старатель» состоится второй раз за 7 семь лет – площадка как нельзя кстати подходит для проведения спортивных мероприятий. Трасса протяженностью 2,5 километра уже готова для соревнований, но основная дистанция, для любителей, составит 2020 метров.
«Павильоны для переодевания уже отапливаются, завозится необходимое оборудование, сформирован призовой фонд – снегоходы, денежные сертификаты, организованы досмотровые зоны безопасности, будет обширная культурная программа, создана демонстрационная площадка, посвященная празднованию 75-летия Победы Великой Отечественной войне. Старт гонкам будет дан 8 февраля в 11:00 из гаубицы, в 12:00 объявлен массовый старт на основную дистанцию», – рассказал Дмитрий Чукреев.
По словам Дмитрия Чукреева, все желающие, кто захочет приехать на личном автомобиле, смогу поставить транспортное средства на бесплатную стоянку – «места хватит всем». Регистрация участников будет проходить в павильоне №3, также можно заранее зарегистрироваться на сайте, чтобы сэкономить время. На финише всех будет ждать традиционная солдатская горячая каша с чаем.
В этом году организаторы ожидают до 15 тысяч участников – с каждым годом количество любителей лыжного спорта растет, при этом как среди совсем маленьких детей (от трех лет) так и старшего поколения.
Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов посоветовал участникам не думать о том, что они участвуют в гонке – «главное получить удовольствие от прогулки».
«Первая рекомендация тем, кто не занимается лыжами – начать заниматься. Мне самому нравится зима, свежий воздух, поэтому всегда принимаю участие в таких мероприятиях, надо своим примером вдохновлять родных и близких», – рассказал Иван Алыпов.
© «Вечерние ведомости»
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