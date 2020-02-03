Садоводы Екатеринбурга смогут посещать бесплатный коворкинг-клуб

12:42 | 4.02.2020

Фото: mcgrp.ru

В Екатеринбурге открылся бесплатный коворкинг-клуб для садоводов. Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, он появился в офисе Союза садоводов Екатеринбурга.



Проект реализуется за счет Фонда президентских грантов. На площадке коворкинга создано общественное пространство с техникой, а в дальнейшем там появится собственная электронная библиотека, где будут федеральные и региональные законы, местные нормативные акты и другие документы.



«Параллельно мы ставим перед собой не менее важную цель. Это обучение пенсионеров, которых большинство среди садоводов, компьютерной грамотности. В коворкинг-клубе дежурит наш сотрудник, при необходимости он ответит на возникшие вопросы, разъяснит, покажет, как, например, искать информацию», - рассказала автор проекта, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.



Добавим, что коворкинг, расположенный по адресу Куйбышева, 78, желающие могут посетить по предварительной записи по телефону 254-44-05.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»