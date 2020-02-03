Екатеринбургские легкоатлеты завоевали две золотых и четыре серебряных медали на первенстве России

12:26 | 4.02.2020

Фото: служба по связям с общественностью и СМИ МБУ СШ «Юность»

Воспитанники екатеринбургской ДЮСШ «Юность» взяли два «золота» и четыре «серебра» на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



В первый день первенства «золото» за бег на 60 метров взяла Виктория Болдырева, в третий день первое место в беге на 200 метров взял Егор Колотилов. В заключительный день серебряные медали завоевали Егор Колотилов, Тигран Даллакян, Кирилл Светлаков и Ксения Коновалова.



Добавим, соревнования проходили в городе Новочебоксарске Чувашской республики с 30 января по 2 февраля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»