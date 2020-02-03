На трассе Свердловской области в ДТП пострадал человек

12:15 | 4.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ранним утром на автодороге Екатеринбург – Ново-Свердловская ТЭЦ произошло ДТП с участием «ВАЗ-2114» и грузовика «Казмаз». Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в аварии есть пострадавшие.



На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение. Последствия устраняли 1 единица техники и 3 человека личного состава.



Выяснением обстоятельств занимается ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»