09:46 | 4.02.2020

Фото: БК УГМК

Специальная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) оценила готовность Екатеринбурга к женскому Кубку мира 2022 года. Как сообщили в пресс-службе организации, доклад об инспекционном визите будет представлен в марте на заседании центрального бюро.



Напомним, что главным конкурентом России в борьбе за право проведения соревнований является Австралия, об этом ранее говорил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.



Решение о месте проведения Кубка мира будет принято также на заседании центрального бюро.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»