В Краснотурьинске прошёл профилактический рейд для автомобилистов

11:30 | 1.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС провели профилактический противопожарный рейд среди автомобилистов в Краснотурьинске. Мероприятие прошло в гаражном кооперативе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС рассказали автолюбителям об опасности заправки транспортных средств горючим в помещении гаража и зарядки аккумуляторов непосредственно на автомобиле.



«Особое внимание автовладельцев сотрудники МЧС обратили на недопустимость прогрева двигателей автомобилей с помощью открытого пламени. Нередко именно это приводит к пожару в автомобиле. Инспекторы госпожнадзора порекомендовали также внимательно следить за противопожарным состоянием самих гаражей», – отметили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»