Жителя Екатеринбурга посадили в тюрьму за сбыт более 1,7 килограмм наркотиков

21:48 | 31.01.2020

Фото: gazetaingush.ru

В Екатеринбурге вынесли приговор свердловчанину, занимавшемуся сбытом и хранением наркотиков. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в период до 5 июля 2019 года Файзулло Тимуров получил от неизвестного лица более 1,7 килограмм героина. Часть наркотиков он расфасовал и сбыл, а часть продолжил хранить у себя дома.



Во время задержания полицейские обнаружили у Тимурова наркотическое вещество массой свыше 322 грамм, приготовленное к сбыту, а также около 1,4 килограмм вещества у него дома.



В результате в отношении обвиняемого было расследовано дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 9 лет 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»