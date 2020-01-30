На трассе Пермь – Екатеринбург автомобиль насмерть сбил женщину

11:42 | 31.01.2020

Фото: 139 пожарная часть / ВКонтакте

Сегодня, 31 января, на федеральной трассе Е22 Пермь – Екатеринбург автомобиль сбил 66-летнюю женщину.



Как сообщили в пожарной части №139 противопожарной службы Пермского края, специалисты которой выезжали на место происшествия, ДТП случилось на перекрестке Шавкуново – Ергач. Пенсионерка пыталась перейти дорогу в неположенном месте.



«К слову - пешеходный переход находится в 300 метрах от места происшествия», - отметили в пожарной части.



В результате пострадавшая женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»